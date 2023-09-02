Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Malzeme Hırsızlığı

TEKİRDAĞ Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne girip 200 bin lira değerinde malzeme hırsızlığı güvenlik kameraların yandı. Çalıntı malzemeleri çuvalla sırtta ve kucağında taşıyan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, 28 Ağustos günü Süleymanpaşa ilçesinin Zafer Mahallesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul binasına yüzlerini gizleyerek giren 2 kişi, çay makinesi, tamir aletleri bulunan takım çantası, kaynak makinesi, şarjlı tornavida, matkap, zımpara makinesi, kablolar, mikrofon çaldı. Şüphelilerden biri çalıntı malzemelerin bir kısmını çuvalla sırtında, diğeri de çay makinesini kucağında taşıyarak okuldan kaçtı. Hırsızlık anları da okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlığı fark eden okul yöneticilerinin başvurduğu Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izledikleri kamera kayıtlarından şüphelilerin H.G. ve Y.Y. olduğunu belirledi. İki şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda okuldan çaldıkları malzemelerle yakalandı. Malzemeler okula teslim edildi. H.G. ve Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.