Adalet Bakanı Tunç, Tekirdağ'da AK Parti Türkiye Buluşmaları Toplantısında Konuştu
Adalet Bakanı Tunç, Tekirdağ'da gerçekleştirilen 'AK Parti Türkiye Buluşmaları' toplantısında konuşma yaptı. Toplantıda partinin politikaları ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler ve hukukun üstünlüğü konusundaki çalışmalarına dair bilgiler paylaşıldı.
TEKİRDAĞ Adalet Bakanı Tunç, 'AK Parti Türkiye Buluşmaları' toplantısında konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel