Tekirdağ Açıklarında Yüzen Yunuslar Görüntülendi

Tekirdağ Açıklarında Yüzen Yunuslar Görüntülendi
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Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında yüzen yunuslar, bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Fikret Topaloğlu, tekneyle denize açılarak yunusların o anlarını ölümsüzleştirdi.

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında yüzen yunuslar, cep telefonu ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi açıklarında yüzen yunuslar cep telefonu ile görüntülendi. Tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, yunusları cep telefonu ile görüntüledi. Açıklarda bir süre yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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