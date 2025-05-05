Tekirdağ Açıklarında Yüzen Yunuslar Görüntülendi

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında yüzen yunuslar, cep telefonu ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi açıklarında yüzen yunuslar cep telefonu ile görüntülendi. Tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, yunusları cep telefonu ile görüntüledi. Açıklarda bir süre yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.