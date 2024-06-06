Tekirdağ açıklarında yunuslar tekneye eşlik etti
Marmara Denizi Barbaros Limanı açıklarında bir kişi, denize açıldığı sırada 5 yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yunuslar bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ açıklarında, yunusların bir tekneye eşlik etmesi kameraya yansıdı.
Marmara Denizi Barbaros Limanı açıklarında tekneyle denize açılan bir kişi, 5 yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, cep telefonu kamerasıyla anı görüntüledi.
Yunuslar bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.