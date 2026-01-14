Tekirdağ'da tekneye eşlik eden yunuslar kamerada

Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden iki yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekneyle denize açıldıktan sonra iki yunusun tekneyi takip ettiğini fark eden bir kişi, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Yunuslar, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.