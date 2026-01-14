Haberler

Tekirdağ'da tekneye eşlik eden yunuslar kamerada

Güncelleme:
Tekirdağ açıklarında bir tekneye eşlik eden iki yunus, denize açıldığı anlarda bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yunuslar, kısa süreliğine tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden iki yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekneyle denize açıldıktan sonra iki yunusun tekneyi takip ettiğini fark eden bir kişi, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Yunuslar, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
