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Tekirdağ'a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Malkara ilçelerine kaçak yollarla 137 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen 3 kişiye 350 bin lira idari ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Malkara ilçelerine kaçak yollarla 137 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen 3 kişiye 350 bin lira idari ceza kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kaçak getirilen hayvanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kontrollerde "Şap ve koyun - keçi vebası bulunmayan, hastalıklardan ari" kente canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 137 küçükbaş hayvanı mezbahalarda kestirdi.

Hayvan sahiplerine 350 bin lira idari ceza uygulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın hastalıklardan korunan ari şehirler olduğunu hatırlattı.

Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan girişlerinin yasak olduğunu belirten Aksoy, "Bilindiği üzere Trakya, 2010 yılından beri şap hastalığından aşılı ari ve 2020 yılında koyun keçi vebası (PPR) hastalığından korunmuş ari bölge ilan edilmiştir. Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan girişleri yasaklanmıştır. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sahadaki kontrollerimiz devam edecek."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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