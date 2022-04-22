Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildi

Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 104. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Tekirdağ için 19'u pratisyen 8'i uzman olmak üzere 27 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirtti.

Doktor atamalarının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacak kura sonucunda belirleneceğini ve doktorların görevlerine başlayacaklarını kaydeden Yel, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Tekirdağ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title