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"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" başladı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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'Tekirdağ 2. Lavanta Günleri' başladı

Tekirdağ'da bu yıl ikincisi kez düzenlenen "Tekirdağ Lavanta Günleri" başladı.

Tekirdağ'da bu yıl ikincisi kez düzenlenen "Tekirdağ Lavanta Günleri" başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Otmanlı Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda lavantanın ekiminin arttığını söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın lavanta denilince akla gelen illerden biri olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da yaklaşık 1200 dekarda lavanta ekildiğini kaydeden Hacıoğlu, "Lavanta bahçelerine olan ilgi günden güne artıyor. Tekirdağ'da yapılacak lavanta etkinlikleri her türlü faaliyeti içinde bulunduruyor. Lavanta, turizm anlamında Tekirdağ'a çok ayrı bir renk kattı. Yani Tekirdağ'ın şu an en önemli turizm geliri lavanta. Son dönemde lavanta bahçelerinin artması, özellikle donanımlı lavanta bahçelerinin varlığı, İstanbul'a yakınlığın avantajıyla ilgiyi Tekirdağ'a getiriyor." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Halil İbrahim Üzmezoğlu da mor renkli tarlaların özellikle foto safari tutkunları için ilgi çekici olduğunu, birbirinden güzel fotoğraflar çektiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Hacıoğlu ve vatandaşlar, lavanta bahçesini gezerek fotoğraf çektirdi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik 2 gün sürecek.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Ahmet Hacıoğlu Tekirdağ Güncel Haberler

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