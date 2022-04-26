TEKERLEKLİ SANDALYELERİYLE GEZİNTİYE ÇIKAN 2 KİŞİYE REFAKAT EDİP ARACIYLA YOLU AYDINLATTI - Haberler

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TEKERLEKLİ SANDALYELERİYLE GEZİNTİYE ÇIKAN 2 KİŞİYE REFAKAT EDİP ARACIYLA YOLU AYDINLATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de bir minibüs şoförü, tekerlekli sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 engelliye aracıyla refakat etti.

DÜZCE'de bir minibüs şoförü, tekerlekli sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 engelliye aracıyla refakat etti. Şoförün, engellileri takip edip aracıyla yolu aydınlattığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Aziziye Mahallesi'nde iftar sonrası akülü tekerlekli sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 kişiyi fark eden 81 FP 589 plakalı minibüsün şoförü, onlara refakat edip güvenliklerini sağlamaya çalıştı. Ana caddeye çıkana kadar engellilerin arkasından aracının farıyla yolu aydınlatan şoför, caddeye çıkana kadar takip etti. Şoför, kaldırımların ve aydınlatmanın yeterli olduğu noktada takibi bırakarak yoluna devam etti.

O anları cep telefonu ile görüntüleyen kişi, "Bu araç engelli kardeşlerimizi takip ediyor. İyilik hep var olacak. Güzel insanlar hep var. Araç sahibi 2 engelli kardeşimize korumalık yapıyor. Onlar gidebilsin diye. Ne kadar büyük insanlar var? dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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