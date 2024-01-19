Üye Girişi
Haberler

Tekerlekli Sandalyedeki Kadına Şemsiye Tutarak Yardım Eden Polis Memuru Ödüllendirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Osmaniye'de tekerlekli sandalyedeki bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polis memuru, başarı belgesiyle ödüllendirildi. Vali Erdinç Yılmaz, polis memurunu kabul ederek teşekkür etti.

Osmaniye'de tekerlekli sandalyedeki bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polis memuru, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Vali Erdinç Yılmaz, 16 Ocak'ta tekerlekli sandalyeyle Valiliğe gelen yaşlı bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen Valilik Koruma Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Polis memuruna davranışından dolayı teşekkür eden Vali Yılmaz, "Polis memurumuz yaptığı davranışla vicdanımızın sesi oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ben, Türk Polis Teşkilatının polislerimizin hepsinin senin gibi yardımsever olduğuna yürekten inanıyorum. Bu milletin evladına yakışan bir davranıştı. Tebrik ediyorum." dedi.

Polis memuru Mehmet Yılmaz da görevinin gereğini yaptığını belirterek, "Biz her zaman engelli vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Bu bizim zaten asli görevimiz, yapmamız gereken şeydir. Halka hizmet, hakka hizmettir." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Vali Yılmaz, polis memuruna başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Erdinç Yılmaz Osmaniye İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı? Alper Gezeravcı evli mi? Alper Gezeravcı eşi kim, sevgilisi kim? Alper Gezeravcı kimdir? 19 Ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, bu akşam kandil mi? 2024 dini günler takvimi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title