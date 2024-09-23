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Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da Düzenlendi

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da Düzenlendi
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Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da 9 ilden 144 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi.

Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

Elmaşehir Mahallesi motosiklet eğitim pistindeki müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan sporcular şöyle:

Kısa mesafe kadınlar:

Miray Yıldız (U10), Gülfem Sert (U12), Ayşe Nazlı Acer (U15),Yağmur Susam (U18), Hilal Yaman ( U18+)

Uzun mesafe kadınlar:

Fatıma Zehra Turhan (U10), Gülfem Sert (U12), Elif Eda Dizdar (U15), Züleyha Üremiş (U18), Büşranur Top (U18+)

Kısa mesafe erkekler:

Mehmet Akif Sert (U10), Musab Canıbek (U12), Arda Fırat Kalkan (U15), Fatih Özcan (U18), Muhammed Hisam Atışmış (U18+)

Uzun mesafe erkekler:

Mehmet Akif Sert (U10), Musab Canıbek (U12), Ali Efe Beyazdavar (U15), Fatih Özcan (U18), Umut Bağdaş (U18+)

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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