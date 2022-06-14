Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu - Haberler

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Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'daki Tekelti Dağı, etrafını saran sislerin içinde görüntülendi.

Iğdır'daki Tekelti Dağı, etrafını saran sislerin içinde görüntülendi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan yağışlı hava Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde de etkili oluyor.

Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 560 metre yükseklikteki Tekelti Dağı'nın bulunduğu bölge de sis bulutlarıyla kaplandı.

Türkiye'de dağcıların ilgisini gören ve bölgenin önemli doğa turizmi değerlerinden olan Tekelti'nin etrafını ve üzerini örten sis bulutu AA ekibince görüntülendi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Toros Dağları Iğdır Güncel Haberler

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