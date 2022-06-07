Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı - Haberler

Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tekel bayisine yarı çıplak girip, alışveriş yapan kadın, görenleri şaşırttı. DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tekel bayisine yarı çıplak girip, alışveriş yapan kadın, görenleri şaşırttı. Güvenlik kamerası görüntüleri üzerine soruşturma başlatılırken, M.B. (43) olduğu tespit edilen kadın, 'teşhircilik' suçundan gözaltına alındı. Olay, cumartesi günü Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İş yerinin önüne park edilen otomobilden yarı çıplak inen kadın, içeri girdi. Üzeri çıplak, altında şortla tekel bayisine giren kadın, sigara satın aldı. Yarı çıplak kadını görenler, şaşırırken, bu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının, M.B. olduğu saptandı. 'Teşhircilik' suçundan gözaltına alınan M.B., adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel alışveriş Pamukkale Güncel Haberler

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