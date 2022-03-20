Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hizmet binası açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği törenle açıldı.

Dernek Başkanı Havvali Özdemir Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin 2020 yılında faaliyetlerine başladığını ve 91 üyeden oluştuğunu belirterek, Teke Yöresi ile Bilecik arasında gönül köprüsü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Eskişehir, Ankara, Balıkesir ve Trabzon olmak üzere birçok şehirden üyeleri ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İl dışından gelen öğrencilerimizi ve misafirlerimizi ağırlayabilmek, pandemide evinden uzak kalan sağlık çalışanlarına da hizmet vermek, dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kiraladığımız dernek binamızın tadilatı yapılarak yöresel Yörük kültürüne özgü düzenlenmiş ve hizmete açılmıştır. Lavanta ve kekik yetiştiriciliği konusunda 15 kadın istihdam edildi. Lavanta ve kekik dikimi ile ilgili bilgi ve beceri kazanmalarına, yetiştirme ve işleme konusunda gerekli eğitim verildi. Proje ile Bilecik'in ilk aromatik bitki işleme tesisi olan, 850 litre hammadde girişli distilasyon ve şişeleme ünitesini, bölge ve yakın çevrede üretilen aromatik yağ bitkilerinin işlenmesi için derneğimizin ve tüm üreticilerin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık."

Konuşmaların ardından Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçi ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclis Başkanı Niyazi Çapa'nın katılımıyla dernek binasının açılışı gerçekleştirildi.