Tek Teker Üzerinde Motosiklet Kullanan Sürücüye 13 Bin Lira Cezası

Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücü U.Y.'ye 13 bin 420 lira para cezası kesildi. Sürücünün belgesine de geçici olarak el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Çevre Yolu Kazımdirik Mahallesi'nde 2 sürücünün, motosikletlerinin ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde seyrettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu sürücülerden birinin U.Y. olduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 13 bin 420 lira idari para cezası uygulandı, sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.

U.Y, adli işlem yapılmak üzere Bornova 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

