Tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık bebek öldü Güncel Haberler SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık Koray Or, hayatını kaybetti. SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık Koray Or, hayatını kaybetti. Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'ndeki tek katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, 6 aylık Koray Or'un cansız bedenine ulaştı.Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Karaköy Güncel Haberler

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