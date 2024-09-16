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Tek Başına Yaşayan Yaşlı Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu

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Avcılar'da tek başına yaşayan 73 yaşındaki Lebban Demirci, kendisinden bir süredir haber alınamadığı için komşuları tarafından polise haber verildi. Yapılan incelemede Demirci'nin cansız bedeni bulundu.

AVCILAR'da tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Lebban Demirci'nin (73) evinde ölü bulundu.

Olay, Ambarlı Mahallesi Nadas Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Tek başına yaşayan 73 yaşındaki Lebban Demirci'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, daireden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapıyı zorlayarak açan ekipler, içeri girdiklerinde Demirci'nin cansız bedenini yatağının yanında yerde yatarken buldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binanın yakınında marketi bulunan Aydın Baltacı, Lebban Demirci'nin bir kız kardeşi olduğunu belirterek, "Zaman zaman sepeti indirir sigara, ekmek alırdı. Üç-dört gündür görünmüyordu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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