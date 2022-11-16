Tek başına umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmen kurtarıldı Güncel Haberler MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botla umuda yolculuğa çıkan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bir kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botla umuda yolculuğa çıkan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bir kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında, Datça açıklarında lastik bot içinde bir kaçak göçmen bulunduğu ihbarı aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen kaçak göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmen, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Muğla Güncel Haberler

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