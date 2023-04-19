Tek Bacaklı Bisikletçi Çin'in En Uzun Karayolunu Aşacak

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletinden amatör bisikletçi Sun Youzhi, tek bacağıyla sürdüğü bisikletiyle ülkenin en uzun ve en yüksek ulusal karayolunu aşmaya hazırlanıyor.

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletinden amatör bisikletçi Sun Youzhi, tek bacağıyla sürdüğü bisikletiyle ülkenin en uzun ve en yüksek ulusal karayolunu aşmaya hazırlanıyor.

SES 1 (Çince): SUN YOUZHİ, Bisikletçi:

"34 yaşındayım. Sol bacağımı 2009 yılında bir kazada kaybettim. Bisiklet sürmeye 2013'te başladım ve bu spora ilgi duydum. O zamandan beri her yıl bisikletle seyahat ediyorum, bazen uzun yolculuklar yapıyorum."

20 Şubat'ta G219 karayolu boyunca sürüşe başlayan Sun'un 10.000 kilometreyi aşan yolculuğunun Haziran ortasında tamamlanması bekleniyor.

SES 2 (Çince): FEİ YUAN, Bisikletçi:

"Sun ile birkaç gündür bisiklete biniyorum. Gerçekten çok hızlı ve çok becerikli. Bizim bir dağı aşmamız bir gün sürerken, o sadece yarım gününü harcıyor. Çok etkilendim. Bana ilham veriyor. Onu düşündüğümde tüm zorluklar sorun değilmiş gibi geliyor."

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Fangchenggang'da başlayan yolculuğun, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kanas bölgesinde sona ermesi bekleniyor.

Sun ve yarışçı arkadaşları şu anda Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunuyor.

Sun geçen 10 yıl boyunca dünyanın en karmaşık ve tehlikeli yollarının bir kısmını başarıyla aştı ve hatta 5.200 metre irtifadaki Everest (Qomolangma) Dağı'nın ana kamp alanına kadar gitti.

SES 3 (Çince): SUN YOUZHİ, Bisikletçi:

"Geçen 10 yıl içinde bisikletle 100.000 kilometreden fazla yol katettim. Nispeten yüksek hıza sahip sıradan bir bisiklet tutkunu olduğumu düşünüyorum."

İki kız babası Sun, eşi ile memleketinde bir hostel işletiyor ve gelecekte tüm ailesini dünya turuna çıkarmayı planlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.(XHTV)