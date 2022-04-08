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Eskişehir'de TEI çalışanları bir araya geldi

AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'de TEI çalışanları bir araya geldi

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, çalışanlarla buluştu.

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, çalışanlarla buluştu.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI Eskişehir Kampüsü'nde çalışan 2 binin üzerindeki personelin buluştuğu etkinliği Ankara, İstanbul ve Gebze ofislerindeki çalışanlar canlı bağlantıyla takip etti.

Akşit, TEI'nin güncel faaliyetlerindeki gelişmeleri, insan kaynakları alanında devreye aldıkları yenilikleri ve şirketin yakın geleceğe dair hedeflerini paylaştı.

Geçen yılın değerlendirmesini yapan Akşit, "Hep beraber ülkemizin havacılık endüstrisine ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz. Projelerimizin tamamında gayretlerinizle çok iyi yerlere geldik, gelmeye devam edeceğiz. Gücün kaynağı TEI'yiz. Güçlüyüz çünkü büyük bir aileyiz, güçlüyüz çünkü sizinle birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de TEI çalışanları bir araya geldi

Eskişehir'de TEI çalışanları bir araya geldi

Eskişehir'de TEI çalışanları bir araya geldi

AA / Deniz Açık - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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