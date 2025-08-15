Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücü Gözaltına Alındı

Ümraniye Tantavi Tüneli'nde tehlikeli şekilde şerit değiştirerek önünü kestiği araca ve sürücüsüne saldıran şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tünel içerisinde bir kişinin tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği ve başka bir araç sürücüsünün önünü keserek saldırgan tavırlarda bulunduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettikleri T.Ç'yi (27) gözaltına aldı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "karayollarında araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak", "yakın takip", "tehlikeli şekilde şerit değiştirmek", "araçların ilerleyişlerine engel olacak şekilde ani yavaşlamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Şüpheli T.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.