Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Kamera ile Kaydedildi

Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Kamera ile Kaydedildi
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Sakarya D-650 karayolunda motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar, bir otomobilin yolcusunun cep telefonuyla kaydedildi.

SAKARYA D-650 kara yolunda giden motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de trafikte seyir halinde olan sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğu yoldan geçer bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

D-650 Karayolu'nun Adapazarı-Karasu istikametinde seyir halinde olan 81 AEG 699 plakalı motosikletin sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını tehlikeye attı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsü aracın üzerinde yatar pozisyonda kilometrelerce seyahat etti. Sürücünün bu tehlikeli hareketi yoğun trafikte uzun süre devam etti. Görüntülerde sürücünün sadece dengesini değil, çevresindeki araçları da hiçe sayarak riskli şekilde ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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