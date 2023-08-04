Üye Girişi
Haberler

Tehlikeli düğün konvoyu amatör kameraya yansıdı

Güncel Haberler

Bursa'da düğünleri olduğu için açık kasa kamyonetin kasasına binip kilometrelere yol giden 8 kişinin tehlikeli yolcuğu amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk yapan 8 şahıs mutlu günlerinde ne kendilerini, ne de başkalarını düşünürken, tehlikeli yolculuk amatör kameralara anbean yansıdı.

- Tehlikeli düğün konvoyu amatör kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da düğünleri olduğu için açık kasa kamyonetin kasasına binip kilometrelere yol giden 8 kişinin tehlikeli yolcuğu amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde seyir halindeki düğün konvoyunda kamyonetin arkasında yolculuğunu sürdüren 8 kişilik gurubun hayatlarını hiçe sayarak resmen ölüme meydan okudu. Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk yapan 8 şahıs mutlu günlerinde ne kendilerini, ne de başkalarını düşünürken, tehlikeli yolculuk amatör kameralara anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel

Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title