Tehlikeli düğün konvoyu amatör kameraya yansıdı

Bursa'da düğünleri olduğu için açık kasa kamyonetin kasasına binip kilometrelere yol giden 8 kişinin tehlikeli yolcuğu amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk yapan 8 şahıs mutlu günlerinde ne kendilerini, ne de başkalarını düşünürken, tehlikeli yolculuk amatör kameralara anbean yansıdı.