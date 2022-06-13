Tehlike kapıda: Renault, Haziran 2022 fiyat listesi!
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Renault, Haziran 2022 fiyatlarını duyurdu. Sektörün genelinde olduğu gibi değişiklikler zam odaklıydı. Renault, Haziran 2022 fiyat listesi.
Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Renault, bugüne dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu Ancak çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru nedeniyle konseptinden büyük ölçüde saptı. Son olarak şirket, bir süre önce Haziran 2022 fiyat listesini paylaştı. İşte Renault, 2022 Haziran fiyat listesi!
Renault Haziran 2022 fiyat listesi
Renault, Haziran 2022 fiyat listelerini açıkladı. Değişiklikler, sektörün genelindeki gibi zam odaklıydı. Bu kapsamda ülkemizde sıklıkla tercih edilen Clio, Taliant ve Megane gibi modellerin fiyatları arttı. İşte son durum!
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Clio
Taliant Zoe Captur Megane Kadjar Talisman Koleos Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Joy 1.0 Sce 65 bg386.900 ?Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg461.000 ?Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg481.900 ?Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg523.000 ?
Joy 1.0 Sce 65 bg393.900 ?Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg487.900 ?Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg523.900 ?
Zen 80 kW Z.E. 50729.900 ?
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg680.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg726.000 ?RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg760.900 ?
Joy 1.3 TCe 140 bg519.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg529.900 ?Joy 1.3 TCe EDC 140 bg583.900 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg593.900 ?Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg662.900 ?Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg673.000 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg669.000 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg717.000 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg742.900 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg768.000 ?
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg847.000 ?
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg1.141.900 ?
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg1.034.000 ?
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.