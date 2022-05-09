Tehlike çanları çalıyor: Bitcoin, 2022'nin en düşük seviyesini gördü!

Kripto paralar son dönemde sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Dünya genelinde artan enflasyon ile birlikte ABD Merkez Bankası'nın faizleri arttırması kripto piyasasını olumsuz etkiledi. Enflasyonun seyrine göre faiz arttırımına devam edeceğini söyleyen FED'in açıklamaları ile ABD'de büyük ölçüde hisse senedi satışı gerçekleşti. ABD borsaları ile benzer hareket sergileyen Bitcoin ve diğer kripto paralarda da satışlar artmış durumda.

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Bitcoin, yüzde 50 değer kaybetti!

Dünyanın en büyük dijital para birimi olan Bitcoin, 33 bin 50 dolar ile son dönemlerin en düşük değerini gördü. 2021 Kasım ayında 69 bin dolar ile rekor tazeleyen Bitcoin, şu günlerde ise o dönemleri mumla arar hale geldi. Bitcoin şuanda tarihi zirvesinin yüzde 50 altında işlem görüyor.

ABD'de yüksek enflasyonu dizginlemek için izlenen faiz arttırma politikası kripto paraları oldukça kötü etkiledi. Mart ayında faizleri 25 baz puan arttıran FED, 4 Mayıs tarihinde de 50 baz puan daha arttırmıştı. FED Başkanı Jerome Powell ayrıca Haziran ve Temmuz ayları için de faiz arttırımına sıcak baktıklarını açıkladı.

Bu açıklamaların ardından ABD doları güç kazanırken ABD borsaları ve kripto paralar ise büyük düşüş yaşadı. Dow Jones ve Nasdaq borsaları kararın ardından önemli düşüşler yaşadı. Bu düşüşlerin 2020 yılından bu yana olan en sert düşüşler olduğu ifade ediliyor.

Son gelişmeler ile birlikte kripto para piyasasındaki "korku ve açgözlülük endeksi" de "aşırı korku" anlamına gelen 11 seviyesini buldu. Uzun zamandır 20 seviyelerinin üzerinde yer alan "korku ve açgözlülük endeksi"nin düşmesi ile kripto paraların daha fazla satış yemesinden endişe ediliyor.

Ocak ayından bu yana en düşük seviyeleri gören Bitcoin, yazının paylaşıldığı saat itibariyle 33 bin 250 dolar seviyesinden işlem görüyor. En büyük kripto para biriminin yaşadığı bu düşüş altcoinleri de oldukça olumsuz etkilemiş durumda.

Peki siz Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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