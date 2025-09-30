Haberler

Tehdit Pankartı Asan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Ümraniye'de tehdit içerikli pankart asan 6 kişi, halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de astıkları pankart ile tehditte bulunan 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Halk arasında korku ve paniğe sebep olmak amacıyla tehdit' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binaya asılan tehdit içerikli pankartla ilgili çalışma başlattı. 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak' ve 'Kamu düzenini zedelemek' amacıyla pankartı astığı değerlendirilen şüphelilerin kimliği belirlendi.

Üzerinde "Kim bu mahallede tefecilik yaparak garibanı ezerse karşısında bizi bulur" yazısı olan pankartın asılmasını yurt dışında bulunan E.Ö. isimli kişinin organize ettiği, 6 şüphelinin ise pankartı astığı belirlendi. Düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
