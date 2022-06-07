Tehdit edilen cerrah, evinin önünde bıçaklandı (2) - Haberler

Tehdit edilen cerrah, evinin önünde bıçaklandı (2) VALİ ÖKSÜZ, DOKTORA SALDIRIYI KINADIKars Valisi Türker Öksüz, 3 Haziran Cuma günü mesai bitiminde tehdit edilen ve dün evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. VALİ ÖKSÜZ, DOKTORA SALDIRIYI KINADI Kars Valisi Türker Öksüz, 3 Haziran Cuma günü mesai bitiminde tehdit edilen ve dün evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Ersoy'a yapılan saldırıyı kınayarak, yaşanan saldırı olayının aydınlatılması için ilgili birimlerin gerekli çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Öksüz, "KAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde görevli Uzm. Dr. Murat Ersoy'a yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı olayının aydınlatılması için ilgili birimlerimizce gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir" dedi. İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, sol bacağının arka kısmından yaralanan Ersoy'a yapılan saldırıyı kınadı. Lazoğlu, sağlıkta şiddetin son bulması ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ettiğini söyledi. Bu arada Ersoy'u bıçakla yaralayan saldırganın maske taktığı belirlendi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel Türker Öksüz Güncel Haberler

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