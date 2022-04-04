Tehdit edildiği iddiasıyla Mersin'den kaçan kadın sığınmaevine yerleştirildi

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de eski kayınbabası tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri süren kadın, geldiği Adana'da koruma altına alındı.

Tarsus ilçesinde ikamet eden üç çocuk annesi Y.B. (26), eski kayınbabası A.Ç'nin (50) kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla kaçarak geldiği Adana'da polise şikayette bulundu.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının sığınmaevine yerleştirilmesini sağladı.

İddialar üzerine eski kayınbaba A.Ç'nin ifadesine başvuruldu.