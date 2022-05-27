TEGV'in Van'daki eğitim parkı yenileniyor - Haberler

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) Van'da 2008 yılında hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray'ın adına inşa edilecek yeni eğitim parkının temeli atıldı.

Havaalanı kavşağında bulunan eski eğitim parkının yerine inşa edilecek tesisin temel atma törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, TEGV Yönetim Kurulu üyelerine, Van'ı seçtikleri için teşekkür etti.

Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre ve sanata dost bir idareci, vali olarak çocuklara, gençlere yapılan yatırımları çok önemsediğini belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Onlar bizim en değerli varlığımız. İletişim ve ulaşım teknolojisinde dünyada büyük değişim, dönüşüm yaşanırken bizim de gençleri en güzel şekilde hazırlamamız lazım. Ana hedefimiz gündelik hayattaki problemleri, sorunları hafifletmek, insanların hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırmak ama en önemlisi uzmanlaşma ve iş birliği içinde ana aktörlerimizle toplumun ilerlemesine, Van'ımızın imarına, inşasına, Vanlı hemşerilerimizin huzur, refah, esenliğine katkı sağlayacak ana aktörlerle beraber Van'ı geleceğe hazırlayabilmek."

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, Van'da inşa edilecek eğitim parkının TEGV'in amiral gemisi olacağını belirterek "Umuyoruz ki Van ve bölge için değil, tüm Türkiye için örnek bir eğitim birimi haline gelecek. 29 Ekim'de açılışını büyük bir törenle gerçekleştirmek istiyoruz. Hep birlikte el ele vererek bu örnek tesisi açmaya çalışacağız. Hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Say ise ilçelerine Van'daki, bölgedeki çocuklara hitap edecek bir yatırımın yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından parkın ilk harcının döküldüğü programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, TEGV Mütevelli Heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve TEGV gönüllüleri katıldı.

29 Ekim'de açılması planlanan eğitim parkında 1850 metrekare kapalı alan üzerine 120 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, 2 tasarım ve beceri atölyesi, bilişim ve teknoloji odası, düşler atölyesi ve drama atölyesi, okuma adası, standart etkinlik odaları, proje odası ve kütüphane yapılacak.

Ayrıca 12 bin 900 metrekare açık alanda da fiziksel etkinliklere olanak sağlayacak şekilde futbol, basketbol sahası, tenis kortu ve çok amaçlı spor sahası çocukların hizmetine sunulacak.