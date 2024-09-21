Teğmen Sedanur Özmen: Kadınların Sahil Güvenlikteki Rolü Önemli

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor.

Özmen, Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı emrindeki TCSG-Dost gemisinde elektrik subay yardımcısı olarak göreve başladı.

Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Teğmen Özmen, AA muhabirine, topluma, ülkeye ve milletine katkı sağlayabileceği, disiplin ve sorumluluk gerektiren bir meslek arayışında olduğu için Sahil Güvenlik personeli olmayı hayal ettiğini söyledi.

Üniforma giyebileceği bir kolluk personeli olmayı tercih ettiğini anlatan Özmen, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, köklü bir kurum olmanın verdiği güç, görev ve sorumluluk alanlarıyla içinde yer almaktan gurur duyacağım, mesleki hedeflerimi gerçekleştirebileceğim en doğru seçenekti. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendimi sınayabileceğim, her gün yeni bir şey öğrenip gelişebileceğim bir alan olması, beni bu mesleği tercih etmeye yönlendirdi. Bu süreçte bireysel başarının yanı sıra kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini göstermeyi amaç edindim." dedi.

"Önce insan" deyip hayat kurtarmaya çalışıyorlar

"Önce insan" prensibiyle hareket eden komutanlıklarının mensubu olarak kısa sürede doğru müdahale ile hayat kurtarmaya çalışmanın mesleklerinin zorluklarından biri olsa da denizde yardıma ihtiyaç duyanlara yardım eli uzatmanın tüm zorlukların üstesinden gelmelerine katkı sağladığını belirten Özmen, şöyle devam etti:

"Mesleğimizin olası risklerine karşın suçla mücadele etmek, ülkeme hizmet etmenin haklı gururunu yaşayabilmek, tüm bu zorlukları aşmamda bana kolaylık sağlamaktadır. Bununla beraber bir kadın olarak örnek teşkil etmenin sorumluluğunu üstlenme, her türlü olumsuz durum ve stres altında doğru şekilde hızlı karar verme, uzun süre ailemizden uzak kalma, zorlu hava şartlarıyla mücadele etme durumlarında kalabiliyoruz. Bu zorlu şartlara rağmen Sahil Güvenlik Komutanlığı çatısı altında görev yapmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Kadınlarımıza bu mesleği kesinlikle tavsiye ederim"

Özmen, TCSG-Dost gemisinde adli ve mülki sorumluluklarının yanı sıra deniz sınırlarının ve çevrenin korunması, denizcilik düzenlemelerinin uygulanması, arama ve kurtarma operasyonları, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele ve deniz güvenliğini sağlama gibi görevler yürüttüklerini vurguladı.

Mesleğini herkese tavsiye ettiğini dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında büyük başarılara imza atan kadınlarımızın sahil güvenlik görevlerinin icrasında da önemli rol üstleneceğini düşünüyorum. Gururla yerine getirdiğimiz bu görevler sayesinde kadınlarımız çeşitli alanlarda uzmanlaşarak yeteneklerini geniş alanda kullanabilir, dikkat, empati, disiplin gibi birçok beceriye sahip olmaları sayesinde komutanlığımıza katkı sağlayan önemli rollerde yer alabilirler. Birey olarak güçlenmeyi, kişisel sınırları zorlamayı, öz güveni artırmasıyla topluma hizmet etmenin ve hayat kurtarmanın verdiği mesleki tatmini yaşayabilecekleri bir meslek olması sebebiyle ülkemizi her daim geliştiren kadınlarımıza bu mesleği kesinlikle tavsiye ederim."

TCSG-Dost gemisi

TCSG-Dost gemisi, açık denizde uzun süreli devriye icra ederek yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi ile zorlu deniz şartlarında arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandı.

Helikopter konuşlandırma imkanına da sahip gemi, 88,60 metre boy, 12,20 metre ene sahip.