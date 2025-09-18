Tefecilik Yapan A.B. Tutuklandı

KAYSERİ'de açık senetler kullanıp tefecilik yaparak 6 kişiden toplam 9 milyon 862 bin 400 TL para aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.B. (67), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte açık senetler kullanıp tefecilik yaparak 6 kişiden toplam 9 milyon 862 bin 400 TL para aldığı ettiği tespit edilen A.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 29 senet, çek fotokopisi ve çeşitli miktarlarda döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.