Haberler

Tefecilik Yapan A.B. Tutuklandı

Tefecilik Yapan A.B. Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de tefecilik yaparak 6 kişiden toplam 9 milyon 862 bin 400 TL para aldığı belirlenen A.B. (67) gözaltına alındı ve tutuklandı. Yapılan operasyonda A.B.'nin evinde ve aracında çok sayıda senet ile döviz ele geçirildi.

KAYSERİ'de açık senetler kullanıp tefecilik yaparak 6 kişiden toplam 9 milyon 862 bin 400 TL para aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.B. (67), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte açık senetler kullanıp tefecilik yaparak 6 kişiden toplam 9 milyon 862 bin 400 TL para aldığı ettiği tespit edilen A.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 29 senet, çek fotokopisi ve çeşitli miktarlarda döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı

Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülte ve yüksek okullar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.