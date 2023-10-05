Tefecilik Operasyonunda Mağdurlara İmzalatılan Senetlerle Yeniden Para Tahsil Edildi

İSTANBUL'da dün tefecilere yönelik yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan biri avukat 14 şüphelinin mağdurlara imzalattıkları senetleri borç ödendiği halde geri vermediği, bu senetlerle mağdurlardan yeniden para tahsil etmek için icra davası açtığı öğrenildi.

İstanbul'da tefecilik yapanlara yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendi. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

İKİ FARKLI GRUBA BORÇLANDILAR

Elde edilen bilgilere göre; Mehmet Sabri Özkütükçü ile kardeşi Enes Özkütükçü avukat olan Hüseyin Ş. ile onun arkadaşı A.'ya giderek ayda yüzde 12 faizle 537 bin lira borç para aldı. Özkütükçü kardeşler aldıkları para karşılığında 100 bin ve 200 bin liralık 2 senet imzalayarak Beykoz'daki bir evlerini 250 bin ile 300 bin liraya ipotek ettirdi. Özkütükçü kardeşler bir süre sonra Esat G. ile Metin K.'ye gidip onlardan da aylık yüzde 20 faizle 413 bin lira borç aldı. İki kardeş bu borca karşılık da 3 adet toplam 512 bin liralık senet imzaladı. İki farklı gruba borçlanan Özkütükçü kardeşler borçlarını ödemelerine rağmen imzaladıkları senetleri geri alamadı. Alacaklı gruplar, ödenen borca rağmen geri vermedikleri senetlerle Özkütükçü kardeşler hakkında icra davası başlattı. Alacaklılardan gördüğü tepkiye dayanamayan Mehmet Sabri Özkütükçü intihar etti. Kardeşi Esat Özkütükçü ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Özkütükçü'nün şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞLARINA KEFİL OLDU; 6.5 MİLYON LİRALIK BORCU 50 MİLYON LİRA OLARAK ÖDEDİ

Özalp Ö. isimli bir kişinin de yine farklı bir grup tarafından mağdur edildiği ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre; Özalp Ö., paraya ihtiyacı olan arkadaşları Ekrem K. ve Murat E.'yi oto galericilik yapan Sacit A. ve Alaattin U.'ya götürdü. Ekrem K. ve Murat E., galeriden 6.5 milyon lira borç para aldı ancak bu paraları geri ödemedi. Bunun üzerine Sacit A. ile Alaattin U., 2 arkadaşına kefil olan Özalp Ö.'den borcu tahsil etmeye çalıştı. Özalp Ö., 6.5 milyonluk borca karşılık galerici şüphelilere 6 milyon 365 bin liralık senet verdi. Ancak borcun 8.5 milyon liraya yükseldiği cevabını aldı. Baskıyla Özalp Ö.'ye protokol imzalatan şüpheliler 6 taşınmazı ipotek edip Özalp Ö.'ye ait bir aracı elinden aldı. Özalp Ö.'nün yaptığı ödemelere rağmen senetleri geri ödemeyen Sacit A. ve Alaattin U., sözkonusu senetlerle Özalp Ö. hakkında icra takibi başlattı. Açılan davaların ardından 4 aracını satan Özalp Ö., 50 milyon liralık zarara uğradı.

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özalp Ö.'de savcılığa gidip şüphelilerden şikayetçi oldu. 2 ayrı mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatan mali polis, avukat Hüseyin Ş.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.