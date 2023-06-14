Tefecilik operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

KARABÜK Karabük'te "paravan" kod adlı operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli bu sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 47 ilde 'Paravan' Kod adlı operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "Paravan" kod adlı operasyon kapsamında uzun süredir teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.K ile D.U "Tefecilik" suçlamasıyla bu sabah saatlerinde Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.