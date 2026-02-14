Haberler

Tefecilik operasyonunda 16 milyon liralık senet ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 16 milyon 464 bin 800 liralık senet ile 5 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesinde tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada ilçede tefecilik yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınıp, adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda, 16 milyon 464 bin 800 lira değerinde 45 senet, 35 boş senet, 1 tapu, 105 bin 700 lira alacak yazılı üç el notu, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 57 mermi, 22 av tüfeği fişeği, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden S.U., Ö.D., T.G. ve E.K. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
