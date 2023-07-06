Ankara'da imzalattıkları yüksek faizli senetleri mağdurların mal varlıklarına el koyup baskı, tehdit ve şiddetle tahsil eden tefeci şebekesine yönelik icra edilen 'Yosun' isimli eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon lira vurgun yaptıkları öğrenildi.

Tefecilere yönelik 'Yosun' operasyonunda 17 gözaltı

ANKARA - Ankara'da imzalattıkları yüksek faizli senetleri mağdurların mal varlıklarına el koyup baskı, tehdit ve şiddetle tahsil eden tefeci şebekesine yönelik icra edilen 'Yosun' isimli eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon lira vurgun yaptıkları öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nakit paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli senet imzalatarak tuzağa düşüren tefeci çetesini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 21 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslara ait 17 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 288 adet fişek, 58 adet senet ve 7 adet para alışverişlerinin tutulduğu doküman ele geçirildi.

Galerici ve emlakçı görünümü altında faizcilik yapmışlar

Şebekenin yasal çerçevede iş yapıyormuş izlenimi vermek için otomotiv ve emlakçılık sektöründe faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Mağdurlardan parayı tahsil etmek isteyen çetenin ödemeyi alamadıkları zaman tehdit, şiddet ve baskıya başvurdukları, icra takibi başlatarak tuzağa düşürdükleri kişilerin mal varlıklarını ele geçirdikleri, ödenmiş senetleri sahiplerine vermedikleri ve kendilerine hala borçlarının olduklarını söyledikleri, tüm bu yöntemlerle de 190 kişiyi ağına düşürüp 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Gruplara bölünmüş halde tefecilik yaptıkları öğrenildi

Ağırlıklı olarak Gölbaşı ilçesinde faaliyetlerde bulunan çetenin bölge halkı tarafından banka yerine tercih edildikleri ve 3 farklı grup halinde faaliyetlerini sürdürdükleri aktarıldı. Çete üyelerinin kendilerinden para isteyen kişilerin güvenirliğini birbirlerine sordukları, ödeme yapacakları kişilerin ise kredi risk raporlarını öğrendikleri belirtildi.