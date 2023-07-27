Düzce'de kamyon kasasının açık kalması sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi öldü. Kazada, kamyonun açık kalan dorsesiyle yatsı namazı için camiye giden Mehmet Seçkin'e çarptığı belirtildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, Mehmet Seçkin ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedbirsizlik can aldı: Kamyonun açık kalan dorsesi camiye giden yaşlı adama çarptı

DÜZCE - Düzce'de kamyon kasasının açık kalması sebebi ile meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza Kazukoğlu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3913. Sokak üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü belli olmayan 81 AK 252 plakalı kamyonun dorse kapağı paralel olarak açık kalması sebebi ile yatsı namazı için camiye giden Mehmet Seçkin'e çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Seçkin yere yığılırken, kamyon sürücüsü olay yerinden firar etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Seçkin Üniversite hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Seçkin hayatını kaybetti.

"Kapak açıkmış görmedik"

Amcasının oğlu Mehmet Seçkin ile camiye gittiklerini ve paralel açık olan kasanın kapağını görmediklerini belirten Zafer Seçkin, " Biz camiye gidiyorduk. Kasa paralel olarak açıkmış. Görmedik hala açık duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförünün arama çalışmalarına başlandı.