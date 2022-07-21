TEDAVİYİ BEĞENMEYİNCE AĞABEYİYLE GİTTİĞİ KLİNİKTE DİŞ HEKİMİNİ DARBETTİ

MERSİN'de kendisine uygulanan diş tedavisini beğenmeyen S.S. ile ağabeyi G.S., geldiği klinikte diş hekimi A.H.Z.'yi darbetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından hekimin park halindeki aracına da zarar veren şüphelilerden S.S. tutuklandı, G.S., serbest kaldı.

Olay, 19 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren poliklinikte meydana geldi. Diş rahatsızlığıyla hastaneye gelen S.S., iddiaya göre diş hekimi A.H.Z.'nin kendisine uyguladığı tedaviyi beğenmeyerek ayrıldı ve daha sonra ağabeyi G.S. ile yeniden geldi. S.S., burada diş hekimine saldırıda bulundu. S.S ile G.S., hekime hakaretlerde de bulundu. S.S., klinikten ayrılırken de diş hekimi A.H.Z.'nin aracına da zarar verdi.

ARACA ZARAR VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

Klinik çalışanları durumu Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Araca zarar vermeleri güvenlik kamerasına yansıyan S.S. ile ağabeyi G.S., yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kardeş, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel