Tedavisi yapılan yaban keçisi tedavi edilerek doğaya bırakıldı - Haberler

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Tedavisi yapılan yaban keçisi tedavi edilerek doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Tedavisi yapılan yaban keçisi tedavi edilerek doğaya bırakıldı Elazığ'da köylülerin bitkin halde bulduğu yaban keçi yavrusu, tedavisi yapıldıktan sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Tedavisi yapılan yaban keçisi tedavi edilerek doğaya bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da köylülerin bitkin halde bulduğu yaban keçi yavrusu, tedavisi yapıldıktan sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, arazi de bitkin halde yaban keçi yavrusu gören köylüler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, olay yerine giderek bitkin olan yaban keçi yavrusunu alıp, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaban keçi yavrusu, iyileştikten sonra ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

Tedavisi yapılan yaban keçisi tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Tedavisi yapılan yaban keçisi tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Tedavisi yapılan yaban keçisi tedavi edilerek doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

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