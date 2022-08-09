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Tedavisi tamamlanan yeşilbaş ördek doğal ortamına bırakıldı

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Tedavisi tamamlanan yeşilbaş ördek doğal ortamına bırakıldı

Iğdır'da vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan yeşilbaş ördek tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan yeşilbaş ördek tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Tuzluca ilçesinde Caner Gümüştekin, yeşilbaş ördeği uçamaz halde bulunca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, ördeğin çarpma sonucu kanatlarından yaralandığı tespit etti.

DKMP ekibince korumaya alınan ördek, bakımı ve tedavisinin yapılmasının ardından Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanda doğaya salındı.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tuzluca Iğdır Güncel Haberler

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