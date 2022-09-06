Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğal ortamına bırakıldı Güncel Haberler Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğal ortamına bırakıldıIĞDIR Iğdır merkezde vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin tedavisi sonrası doğal ortamına tekrar bırakıldı. Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğal ortamına bırakıldı IĞDIR Iğdır merkezde vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin tedavisi sonrası doğal ortamına tekrar bırakıldı. Edinilen bilgiye göre dün akşam vatandaşlar merkezde bir kızıl şahin buldu. Vatandaşlar durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Kızıl şahini teslim alan ve muayenesini yapan ekipler kızıl şahini belli bir süre tedavi altında tuttu. Durumunun iyi olduğu görülen kızıl şahin tekrar doğal ortamına bırakıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum Iğdır Güncel Haberler

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