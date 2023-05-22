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Tedavisi süren AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Tedavisi süren AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Güncel Haberler

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Milletvekili Yel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 17 Mayıs Çarşamba günü mide kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine başvurduğunu anımsattı.

Tedavisinin devam ettiğini ifade eden Yel, "Hızla iyileşme sürecim devam etmektedir. Bu süre zarfında arayan, soran ve ziyaretime gelip dualarını eksik etmeyen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Şehir Hastanesi Milletvekili Tekirdağ Güncel Haberler

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