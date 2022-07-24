Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı - Haberler

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Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 3 Ebabil kuşu tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 3 Ebabil kuşu tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 3 Ebabil kuşu, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Güncel Haberler

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