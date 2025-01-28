Tedavi Edilen Şahin Doğaya Salındı

Balıkesir'de yol kenarında bitkin halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Balıkesir-Bigadiç kara yolunda bir vatandaş tarafından uçamayacak durumda bitkin halde bulunan "Buteo buteo" cinsi şahin, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi.

Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karaahmetoğlu Çoban tarafından yapılan incelemelerde, kuşun enfeksiyona bağlı olarak yeterince beslenememe sebebiyle güçsüz kaldığı tespit edildi.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Erol tarafından yapılan radyolojik muayene sonucunda herhangi bir kırığının olmadığı tespit edilen şahin, bir haftalık tedavi, bakım ve beslemenin ardından eski sağlığına kavuşturuldu.

Tedavisi tamamlanan şahin, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.