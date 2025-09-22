Tedavi Edilen Porsuk Doğal Yaşam Alanına Salındı
Bolu'da sanayi sitesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan porsuk, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bolu'da tedavisi tamamlanan porsuk doğal yaşam alanına salındı.
Sanayi Sitesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı değerlendirilen porsuğu görenler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekiplerce alınan porsuk, tedavi altına alındı. Porsuk, 2 günlük tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kafesten çıkan porsuk, sonra ormanlık alanda gözden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel