Tedavi Edilen Kaplumbağa Doğaya Bırakıldı

Sinop'ta doğada bitkin bulunan kaplumbağa tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Kentte ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar yol kenarında hareketsiz halde duran bir kaplumbağa gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Burada veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen kaplumbağa bir süre merkezde beslenerek salığına kavuşturuldu.

Kaplumbağa tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.