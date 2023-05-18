Tedavi Edilen Ebabil Doğaya Salındı

AFYONKARAHİSAR'da vatandaşlar tarafından bulunan ebabil, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavisinin ardından doğaya salındı.Afyonkarahisar merkez Ataköy Mahallesi'nde 16 Mayıs'ta vatandaşlar tarafından bulunarak Doğu Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ebabil, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı. Burada şırınga yardımıyla beslenerek güç kazanan ebabil doğaya bırakıldı.

'EBABİLLER TÜNEYEMEZ, YERE DÜŞTÜKLERİNDE KENDİLİĞİNDEN KALKAMAZLAR'

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, ebabillerin bu mevsimde Türkiye'de bulunduğu dikkati çekerek, Ataköy'de Doğa Koruma ve Milli Parklara bir ihbar gelmiş ebabil bulunduğuna dair. Duyarlı bir vatandaşımız bulmuş. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Afyonkarahisar Şubesi yetkilileri tarafından teslim alınıp bize getirildi. Genel durumu iyiydi aslında ancak ebabiller herhangi bir sebeple yere inmek zorunda kalırlarsa sonrasında yeniden havalanamama gibi bir özellikleri var. Çünkü bacak yapıları çok kısa ve kanatları havada uzun süre kalabilmek için oldukça gelişmiş durumda. O yüzden tüneyemezler, yere düştüklerinde kendiliğinden kalkamazlar. Bizler de genel muayene ettik, bir miktar sıvı tedavisi, bir süre dinlenmenin ardından yeniden doğasına dönmesine destek olduk. Yolu açık, ömrü uzun nesli bol olsun dedi.

'EBABİLLERİN KANATLARI UZUN OLUR'

Ebabillerin ömürlerinin neredeyse yüzde 90 havada geçtiğini anlatan AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, Bunu sebebi de bacaklarının kısa olması ve kanatlarının uzun olması. Ebabilleri genelde kırlangıçlarla karıştıranlar olur. Ama ebabillerin kanatları uzun olur. Kuyruk yapısı kırlangıçlardan biraz daha uzun ve çatal şeklindedir. Ebabille kırlangıçları ayırmak için ayak yapılarına bakmak lazım ve kafa yapısı da farklıdır ebabillerde. Minik bir gagası vardır, havada uçarken sürekli böcekle beslenir. Böcekçi bir kuştur, üremesi de havada olur. Sadece yumurtlama ve yavruyu büyütmek için çatı aralarına yuva yaparlar ve asılı vasiyette durabilirler. Yani herhangi bir dal üzerinde ya da elektrik teli üzerinde ebabil görme şansınız yoktur. O gördüklerimiz kırlangıçlardır diye konuştu.

'EBABİLLERE EVDEKİ İMKANLARLA ŞEKERLİ SU VERİLEBİLİR'

Ebabil bulanların evdeki imkanlarla şekerli su ile besleyebileceklerini, doğaya salınmadan önce de hafif şekilde havaya fırlatılarak gönderilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kandır, uçamaması halinde yere düşmesi durumunu göz önüne alarak zeminin yumuşak olması gerektiğini de vurguladı. (DHA)