Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altında olan Kerkenez türü kuş, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı. Aynı zamanda Alaca Baykuşlar da gece saatlerinde doğaya salındı. Ebabil kuşlarının tedavisi ise devam ediyor.

Tedavi altında olan 'Kerkenez' özgürlüğe kanat çırptı

ANTALYA - Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın klinik bölümünde bir süredir tedavi altında olan ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanan Kerkenez türü kuş doğaya salındı.

Antalya Doğal Yaşam Parkı, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Antalya Doğal Yaşam Parkı ekipleri, Serik bölgesinde yaralı bir şekilde bulunarak getirilen Kerkenez türü kuşun tekrardan doğa ile buluşmasını sağladı. Bir süredir parkın klinik bölümünde tedavi gören Kerkenez türü kuş, başarılı bir rehabilitasyon sürecinin ardından doğada özgürlüğüne kavuştu.

Alaca baykuşlar gece salındı

Bir süredir tedavi altında olan iki Alaca Baykuşun doğaya salınımı ise gece yapıldı. Alaca Baykuşlar vücut ağırlıklarının yüzde 5'ini oluşturan gözleri sayesinde gece avlanmaya alışık olmalarından kaynaklı gece saatlerinde doğa ile buluşturuluyor. Bu nedenle Alaca Baykuşlar, gece saatlerinde doğaya salındı.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun tedavisinin ardından salınan Kerkenez türü kuşun başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştirdiğini söyleyerek "Serik bölgesinden Doğal Yaşam Parkımıza getirilen ve tedavisi tamamlanan Kerkenez türü kuşumuzun tekrardan doğaya salma işlemini gerçekleştirdik. Güzel bir uçuşla doğal yaşam alanında özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Parkımız ormanlık bir alanda ve bu kuşların yaşam alanında olduğu için bu alanda salmayı uygun gördük" ifadelerini kullandı.

Ebabil kuşlarının tedavisi sürüyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Dr. Aygül Arsun, Ebabil kuşlarının doğal yapısı gereği yüksek irtifalı konumdan doğa ile buluşturulacağını ifade etti. Şimdilik uçma çalışmalarının kapalı ortamda gerçekleştirildiğini belirten Arsun "2 tane Ebabil kuşumuzun uçma çalışması olacak. Şimdilik kapalı ortamda uçma kabiliyetlerini gözlüyoruz. Onların da tedavileri tam anlamıyla tamamlandıktan sonra yüksekten salınarak doğa ile buluşması sağlanacak" dedi.

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