Tedarik Zincirinin Düzelmesiyle Çin'in Binek Otomobil Satışları Temmuz Ayında Hızlı Arttı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan endüstriyel verilere göre ülkedeki binek araç pazarında üretimin ve satışların artmasıyla Temmuz ayında güçlü bir büyüme kaydedildi. Çin Binek Otomobil Birliği'nden alınan verilere göre, Temmuz ayında perakende kanalları aracılığıyla yıllık yüzde 20,4'lük artışla yaklaşık 1,82 milyon binek otomobil satıldı ve geçtiğimiz on yıllık döneme kıyasla nispeten yüksek bir büyüme kaydedildi. Çin'in binek araç üretimi Temmuz ayında yıllık yüzde 41,6'lık hızlı bir artışla 2,16 milyon adede ulaştı. Birlik, diğer faktörlerin yanı sıra düzelen lojistik ve tedarik zincirleri, artan ticari faaliyetler ve ülkede tüketime yönelik çok sayıda önlemin otomobil pazarının genişlemesine katkıda bulunduğunu söyledi. Mayıs ayı sonlarında Çin, 300.000 yuandan (yaklaşık 44.389 ABD doları) fazla olmayan ve 2 litre veya daha küçük motorlara sahip binek araçlar için otomobil alım vergisini yarıya indireceğini duyurmuştu. Vergi indirimi 1 Haziran'dan yıl sonuna kadar sürecek. Birliğe göre, büyük otomobil şirketleri de Kovid-19'un canlanması nedeniyle bu yılın başlarında yaşanan aksiliklere rağmen yıllık hedeflerine ulaşmak için Temmuz ayında promosyon faaliyetlerini hızlandırdı.