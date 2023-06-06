TED ile Uşak Kanyon Koleji arasında akreditasyon anlaşması

TÜRK Eğitim Derneği ve Uşak Kanyon Koleji, TED Akreditasyonu çatısı altında düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Günümüzde Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 45 okulumuz, 2 akreditasyon okulumuz, 1 tane de üniversitemiz var" derken, Uşak Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Karahan ise "Özel okul işletmeciliğinin bir süre sonra gelir kapısı olmak yerine kaliteli eğitim olanağına ulaşamayan, zeki ve başarılı öğrencilerin elinden tutmak olduğunu ve onlara ışık olmamız gerektiğine inandık" ifadelerini kullandı.

Uşak Kanyon Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Uşak Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Karahan, protokol üyeleri ve veliler katıldı. Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetlerini öneriyor. Bu kapsamda, Uşak'taki eğitim kurumlarından Kanyon Koleji ile akreditasyon programı ile iş birliği yapıldı. Gençliğin nitelikli eğitimini önceliğine alan iki kurum, deneyimleri ile Uşak'ta dünya standartlarında bir eğitim için çalışacak.