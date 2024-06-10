Üye Girişi
Haberler

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Polonya'da Düzenlenecek Konferansa Davet Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü öğrencileri, kürek sporunu bilimsel çalışmayla birleştirerek hazırladıkları projeleriyle Polonya'da düzenlenecek olan 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'na davet edildi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü öğrencileri, kürek sporunu bilimsel çalışmayla birleştirerek hazırladıkları "Kürek Sporunda Biyomekanik Analiz: Otokorelasyonla Hızın Belirlenmesi" adlı projeleriyle, Polonya'da gerçekleştirilecek 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'na (WCPE) davet edildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 11. sınıf öğrencileri kürek sporundaki deneyimlerini bilimsel bilgilerle birleştirerek proje geliştirdi.

Öğrenciler, yaklaşık bir sene Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesinin geliştirdiği aplikasyonu telefonlarına yükleyerek Meriç Nehri'ndeki parkurda veri topladı.

Projenin odak noktası kürek sporu ile uğraşan atletlerin performansını ve temposunu belirlemek oldu.

Öğrenciler, cep telefonlarına yüklenen aplikasyon ile verileri kaydederek, her sporcunun farklı kürekler kullandığında hızlarının nasıl olabileceği üzerine bir model geliştirdi.

Öğrenciler 26-30 Ağustos tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'nda projelerini sunacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TED Edirne Koleji Sistemli Projeler Koordinatörü Fatma Caner, öğrencilerin kürek sporunu bilim, mühendislik ve teknoloji ile buluşturmak istediklerini projenin böyle bir düşüncenin ürünü olduğunu belirtti.

TED Edirne Koleji 11. Sınıf öğrencisi Armina Çebi de performansları analiz ederek performansları artırmayı hedefleyen bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Öğrenciler den Bora Uysal da kürek sporu ile bilimsel analizi birleştirdiklerini kaydetti.

Projede yer alan bir başka öğrenci Arnisa Çebi ise Türkiye'yi uluslararası bir organizasyonda temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Polonya Edirne Dünya Eğitim Güncel Haberler

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title